Giunta delle elezioni

- Carlo Fusaro, professore ordinario di diritto elettorale e parlamentare della facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze – in videoconferenza; - Massimo Luciani, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza; - Fabrizio Orano, direttore centrale per i servizi elettorali del ministero dell'Interno.

In merito all'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", svolge le seguenti audizioni:- Matteo Cosulich, professore ordinario di diritto costituzionale del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Trento – in videoconferenza;

