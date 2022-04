Saluti: Nicola Antonetti.



Coordina Luca Micheletta.



Intervengono: Francesco Lefebvre D'Ovicio, Antonio Varsori, Umberto Vattani.



Interviene online Pavel Palazhchenko (diplomatico, interprete ufficiale di Gorbacev, autore del libro: "My years with Gorbacev and Shevardnaze: the memor of a soviet interpreter".



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume:" Andreotti e Gorbacëv. Lettere e documenti 1985 -1991", a cura di M. Bucarelli e S. Pons (Edizioni di Storia e Letteratura - Roma 2021)", registrato a Roma giovedì 28 aprile 2022 alle 17:00.



Sono intervenuti: Luca …

Micheletta, Nicola Antonetti (presidente dell'Istituto Luigi Sturzo), Umberto Vattani (diplomatico, già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri), Antonio Vasori, Pavel Palazhchenko (Diplomatico, Interprete ufficiale di Gorbacev).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 48 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci