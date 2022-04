Argomenti della puntata: quanto i meccanismi di giustizia penale sia nazionali che internazionali debbano assumere un ruolo determinante rispetto alle atrocità commesse in Ucraina; Amazzonia: la mobilitazione in corso delle popolazioni indigene brasiliane.



Puntata di "Trasmissione dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia" di mercoledì 27 aprile 2022 con gli interventi di Nicola Giovannini (responsabile dell'ufficio stampa dell'Associazione "Non c'è Pace senza Giustizia"), Camilla Taddei (collaboratrice dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia), Gráinne Clarke (collaboratrice …

dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia), Gianfranco Dell'Alba (presidente dell'Associazione Non c'è Pace senza Giustizia).



Tra gli argomenti discussi: Africa, Amazzonia, Ambiente, America Latina, Animali, Arabi, Associazioni, Aung San Suu Kyi, Birmania, Brasile, Detenzione Domiciliare, Diritti Umani, Diritto, Diritto Internazionale, Emergenza, Epidemie, Esteri, Giustizia, Guerra, Importazione, Legge, Medio Oriente, Penale, Politica, Procedura, Russia, Societa', Stato, Stragi, Telecomunicazioni, Ucraina, Violenza.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.

leggi tutto

riduci