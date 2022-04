Organizzata da Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Giustizia al Senato) in collaborazione con il think tank Dialoghi.



Introduzione: Sen.



Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Giustizia del Senato).



Interventi: Anna Macina (Sottosegretaria alla Giustizia), Luciano D’Alfonso (Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato), Vincenzo Carbone (Direttore Centrale Grandi Contribuenti Agenzia delle Entrate).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "PNRR obiettivo Giustizia. Il punto sulla riforma della giustizia tributaria" che si è tenuta a Roma giovedì …

28 aprile 2022 alle 14:00.



Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Pnrr, Riforme.



La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 15 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

