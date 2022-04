America sociale. Con Giovanna Pajetta

Il vertice di Ramstein in Germania, convocato dal Pentagono: 40 Paesi si riuniscono per fronteggiare l'aggressione russa e offrire sostegno militare all'Ucraina.



E' una nuova guerra americana? L'Amministrazione Biden ha finora convinto il Congresso a stanziare 13 miliardi e 600 milioni di dollari per Kiev ed il sostegno a queste misure è pienamente condiviso anche dai parlamentari repubblicani.



Le primarie in vista delle elezioni di midterm: sarà un'occasione per misurare il potere di un endorsement di Donald Trump.



In Ohio, dove si vota il 3 maggio per conquistare la candidatura ad un seggio …

del Senato, Trump sostiene J.



D.



Vance, venture capitalist e saggista, che inpassato è stato critico verso l'ex Presidente.



Anche in Pennsylvania Trump ha scelto il suo candidato, nella persona di Mehmet Oz per un seggio al Senato.



In Georgia, altra prova per il rinnovo della carica di governatore: si ricandida il repubblicano Kemp, che si scontrò con Trump sul riconteggio dei voti delle presidenziali.

