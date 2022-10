Il giorno 24 e 25 ottobre 2022 presso il Centro Congressi "La Nuvola" all'Eur si è svolto il XXXVI Incontro Internazionale di Dialogo per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio per promuovere il confronto ecumenico su temi di grande attualità, dalla questione ecologica alla guerra che sfida l'Europa.



Convegno "Il grido della pace. Religioni e culture in dialogo - International Meeting for Peace", registrato a Roma domenica 23 ottobre 2022 alle 17:00.



L'evento è stato organizzato da Comunità di Sant'Egidio.



Sono intervenuti:

Sant’Egidio del Belgio), Hilde Kieboom (vice-presidente della Comunità di Sant’Egidio), Andrea Riccardi (fondatore della Comunità di Sant'Egidio), Sergio Mattarella (presidente della Repubblica Italiana), Emmanuel Macron (presidente della Repubblica di Francia), Olga Makar (giornalista e responsabile di "Giovani per la Pace" della Comunità di Sant'Egidio in Ucraina), Matteo Zuppi (cardinale, presidente della Conferenza Episcopale Italiana), Haïm Korsia (rabbino capo di Francia), Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa (segretario generale della Lega Musulmana Mondiale).



Tra gli argomenti discussi: Attivismo, Bergoglio, Cattolicesimo, Comunita' Di Sant'egidio, Cristianesimo, Cultura, Democrazia, Ebraismo, Esteri, Geopolitica, Integralismo, Integrazione, Islam, Islamofobia, Italia, Laicita', Lega Mussulmana Mondiale, Macron, Mattarella, Medio Oriente, Pace, Politica, Religione, Societa', Storia, Teologia, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Violenza.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 5 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

