La nota antiproibizionista

Per Matteo Salvini l'autore di un editoriale dell'Economist favorevole alla legalizzazione della cocaina è un imbecille e "chi parla di legalizzare le droghe in generale ha pochi neuroni in circolo".



Chissà se per il leader della Lega tra coloro che cui fa difetto la materia cerebrale ci sono anche i premi Nobel, i capi di stato e di governo, i politici di ogni orientamento, gli scienziati, gli intellettuali, gli scrittori, gli artisti, gli imprenditori, i filosofi, i medici, i religiosi, gli economisti, i poliziotti, i magistrati che chiedono il superamento del proibizionismo e la fine …

della "guerra alla droga" in favore di leggi razionali, efficaci e basate sulle evidenze.

