FaiNotizia - Lo sfruttamento nell'Agro Pontino. La puntata settimanale

Nella puntata di oggi torniamo a parlare di sfruttamento lavorativo e in particolare di quello che succede nella pianura pontina, in provincia di Latina.



E lo facciamo purtroppo a causa di un notizia di cronaca: il 3 ottobre, a Sabaudia è morto un giovane, un lavoratore di un'azienda agricola che si è suicidato.



si chiamava Jaspreet ed era originario del Punjab.La notizia, riporta infatti l'attenzione sulle condizioni di vita e di lavoro di migliaia di lavoratori indiani e non solo nell'agro pontino, in uno dei distretti ortofrutticoli più importanti di Europa.L'intervista ad Hardeep Kaur, …

segretaria organizzativa della Flai Cgil di Fronsinone Latina.



A cura di Daniela sala.

