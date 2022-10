Spazio Transnazionale

Macron in Italia - Non si arrestano le proteste in Iran - Bilancio del XX Congresso del PCC - I dossier economici del Governo Meloni.



Intervengono: Alberto Toscano (Scrittore e giornalista), Samira Abdi (Attivista iraniana), Mariano Giustino (Corrispondente per RadioRadicale dalla Turchia), Francesco Radicioni (Corrispondente per RadioRadicale dall’Asia Orientale), Paola Tommasi (Analista economica, editorialista di Libero), Valentina Meliciani (Professore ordinario di Economia applicata alla Università LUISS Guido Carli di Roma) e Angelo De Mattia (Analista economico.



Editorialista de Il …

Messaggero e Il Tempo).



Conduce Francesco De Leo (Giornalista, Responsabile della Comunicazione dell'Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).

