Pandemie, strategia farmaceutica e transizione ecologica. Le sfide dell'Unione della salute e la guerra in Ucraina

Saluti di Carlo Corazza (Direttore dell’Ufficio di collegamento del Parlamento UE in Italia) e di Antonio Parenti (Direttore della Rappresentanza della Commissione UE in Italia).



Intervento di Sandra Gallina (Direttrice generale della DG SANTE della Commissione europea).



Diversi i panel nel corso della giornata.



In ‘Gestione delle pandemie e risposta alle emergenze sanitarie: la nuova Authority UE e il rapporto con gli Stati membri’.



Intervengono, fra gli altri, l’eurodeputata Alessandra Moretti, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.



Al secondo dibattito, ‘Affrontare le pandemie: …

il dialogo tra scienza e cittadini’, intervengono: il consigliere scientifico del ministero della Salute per la pandemia da Covid-19 Walter Ricciardi e il presidente di Soleterre Damiano Rizzi.



In seguito Licia Soncini, presidente di Nomos, presenta uno studio sulle best practice in Italia sulla ‘Nuova strategia farmaceutica UE: dalla ricerca e sviluppo alla distribuzione dei farmaci, verso un nuovo paradigma di sostenibilità ambientale, sociale ed economica’, al quale intervengono l’eurodeputata Luisa Regimenti, dell’associate vice president di Incyte Onofrio Mastandrea, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il direttore generale di Egualia Michele Uda.



Invitato Nicola Magrini, direttore generale Aifa.



A seguire Fulvia Filippini, country public affairs head di Sanofi, parla di ‘Partnership, Pnrr e digital health: l’esperienza di Sanofi’, mentre Gianluca Ansalone, head of public affairs & sustainability di Novartis Italia si occupa di ‘Prevenzione sanitaria e collaborazione con i territori: l’esperienza di Novartis’.



Infine, il panel ‘Come declinare l’Unione della salute sui territori: il ruolo delle regioni’, moderato dai direttori di GEA, Vittorio Oreggia, e di Eunews, Lorenzo Robustelli, nel corso del quale intengono i presidenti di Regione Alberto Cirio (Piemonte), Attilio Fontana (Lombardia), Eugenio Giani (toscana) e Giovanni Toti (Liguria).



L'evento è promosso da GEA, Green Economy Agency ed Eunews.

