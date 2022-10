Il Governo Meloni e i prossimi passi.



Il Governo Meloni si è insediato, e il primo discorso della Presidente del Consiglio ha tracciato alcune linee programmatiche: tregua fiscale, attenzione per le pmi, made in Italy, politiche sociali e un ritrovato europeismo ed atlantismo.



Ne parla come sempre il Professore Fabio Pammolli, economista, Presidente della Fondazione Cerm, Chair del comitato per gli investimenti di InvestEu.



Conduce Valeria Manieri, Radio Radicale.



Puntata di "Connessioni - Spunti per una economia della conoscenza" di mercoledì 26 ottobre 2022 , condotta da Valeria Manieri

in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (economista, Presidente della Fondazione Cerm, Chair del comitato per gli investimenti di InvestEu).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Appalti, Calderoli, Controlli, Corruzione, Diritto, Economia, Enti Locali, Etica, Federalismo, Fisco, Giustizia, Governo, Impresa, Italia, Magistratura, Meloni, Ministeri, Nato, Nordio, Penale, Politica, Regioni, Riforme, Spesa Pubblica, Stato, Sviluppo, Unione Europea.



