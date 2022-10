America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Incertezza dei sondaggi in vista delle elzioni di Mid term dell'8 novembre prossimo.



Si rinnova anche un terzo del Senato.



In palio ci sono 34 seggi.



Grandi sfide in Stati chiave come l'Ohio, la Pennsylvania, e la Georgia.



Trump è riuscito ad imporre i suoi candidati.



In Ohio la sfida tra il rep JD Vance e il dem Tim Ryan.



L'Ohio, lo Stato della grande industria manifatturiera, è stato conquistato da Trump nel 2016 e poi nel 2020.



Vance, il venture capitalist, contro il dem moderato Ryan.



Il voto della comunità ucraina potrebbe andare a Ryan per le posizioni assunte da Vance, inizialmente tiepido …

sulla difesa di Kiev.



Sfida all'ultimo voto anche in Pennsylvania, uno degli Stati più popolosi e ricchi degli Usa.



Vinto da Trump nel 2016 e passato a Biden nel 2020.



Il candidato trumpiano Mehmet Oz, di origini turche, medico e star di una tv del circuito Foxnews.



Contro di lui il dem John Fetterman: progressista, pro-legalizzazione della marijuana, indebolito da un infarto.



Se vincesse, Oz sarebbe il primo senatore musulmano d'America.



Le sue uscite sull'aborto, su cui -ha detto- dovrebbero decidere donne, medici e politici locali, hanno concesso un vantaggio in termini di donazioni ai dem.



In Georgia Trump, contro il parere dei repubblicani locali, ha scelto Herschel Walker, afroamericano come il suo avversario democratico, il pastore battista Raphaele Warnock.



Lo scandalo Walker: accusato da due ex fidanzate di averle costrette ad abortire.

