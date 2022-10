Notiziario del mattino

Collegamento con Mariano Giustino dall'Istanbul per gli ultimi aggiornamenti sulla rivolta popolare in Iran; sintesi dell'intervista di Mariano Gustino a Fariborz Kamkari sulle varie fasi della rivolta in Iran; sintesi dell'intervista di Ada Pagliarulo a Davide Assael ritorno dell'antisemitismo in Russia grazie alla retorica nazionalista; intervento del ministro della giustizia Carlo Nordio di ieri all'Università Roma 3; sintesi delle interviste di Lanfranco Palazzolo ad Andrea Orlandi, Elena Bonetti e Emanuele Loperfido sul programma politico del governo Meloni; sintesi dell'intervista di …

Michele Lembo ad Andrea Fabozzi sul centenario della "Marcia a Roma".

