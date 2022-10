Insieme per la forza delle donne | Federica Pellegrini per D.i.Re

La libertà delle donne è un percorso che si costruisce ogni giorno.



Federica Pellegrini sostiene i Centri antiviolenza D.i.Re e le loro attività per contrastare la violenza maschile.



Ogni donna ha la sua grande forza dentro di sé, ma la violenza maschile sulle donne cerca di eliminarla.



I Centri antiviolenza della Rete D.i.Re supportano gratuitamente oltre 20.000 donne ogni anno e le accompagnano nel loro personale percorso di fuoriuscita dalla violenza; insieme a loro costruiscono i progetti per una vita nuova e libera.



I 110 Centri antiviolenza hanno costante bisogno di risorse per poter …

garantire la costanza del loro lavoro con le donne: di circa 3000 attiviste sul tutto il territorio nazionale, quasi il 70% opera in forma volontaria, senza alcuna retribuzione.



Per sostenere i Centri antiviolenza e le migliaia di donne che si fidano del loro operato, la raccolta fondi 2022 sarà dedicata al Fondo Futuro, per erogare finanziamenti a fondo perduto alle organizzazioni più in difficoltà e continuare a garantire la presenza nei territori.



Fai la tua donazione su direcontrolaviolenza.it IBAN: IT 65 X 08327 03239 00000000 2299 Si ringrazia vivamente Federica Pellegrini e A.P.T.



Livigno per l'ospitalità.

