"The Henley Passport Index 2022" - Henley Global, com --- "These are the world’s best passports to own in 2022" - WEF - 11 ago 2022 --- "EU takes Malta to court over ‘golden passports’" - Euractiv, com - 29 set 2022 --- "Malta’s cash-for-passport scheme is on the rocks, government ploughs ahead" - Euractiv, com - 27 ott 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. L’Indice Globale dei Passaporti e il caso di Malta" di sabato 29 ottobre 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Cittadinanza, Democrazia, Diritto, Economia, Esteri, Euro, Fisco, …

Geopolitica, Giustizia, Globalizzazione, Guerra, Immigrazione, Integrazione, Mercato, Penale, Riforme, Russia, Sicurezza, Ucraina, Unione Europea.

leggi tutto

riduci