Spazio Transnazionale - Radio Ucraina

Radio Ucraina - 3 domande ad Anna Zafesova (Giornalista de La Stampa e de Il Foglio).



Gli ospiti: Alberto Zanconato (Corrispondente per l’ANSA dalla Russia) in collegamento da Mosca.



Ucraina e cultura.



Di Yaryna Grusha (Scrittrice e docente di lingua e letteratura ucraina presso l’Università Statale di Milano).



La guerra vista dal Bosforo di Mariano Giustino (Corrispondente per RadioRadicale dalla Turchia) in collegamento da Ankara.



Economia e politica della guerra di Giorgio Arfaras (Membro del Comitato scientifico del Centro di Ricerca e Comunicazione Luigi Einaudi).



Conduce Francesco De Leo …

(Giornalista, Responsabile della Comunicazione dell’Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).

leggi tutto

riduci