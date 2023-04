Commissione Affari costituzionali della Camera

In merito all'indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi, svolge l'audizione di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, e, in videoconferenza, di Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del lobbying presso l'Università Luiss, e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma.