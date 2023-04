Indice La seduta (60ª) è aperta alle ore 12,28

Presidenza del vice presidente Gian Marco Centinaio



Strumenti finanziari in forma digitale e sperimentazione FinTech (conversione dl, discussione generale)



Discussione del disegno di legge: (605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech



Discussione generale



Sui lavori del Senato



Attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (ddl, comunicazioni del Presidente)



Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: (615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria)



Strumenti finanziari in forma digitale e sperimentazione FinTech (conversione dl, esame articoli, votazione finale)



Ripresa della discussione del disegno di legge: (605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica)



Esame dell'articolo unico

(il rappresentante del Governo, Sandra Savino, sottosegretario per l'economia e le finanze, esprime parere conforme a quello del relatore)

Dichiarazioni di voto finale



Votazione finale

(il Senato approva)



La seduta è sospesa alle ore 13,50

La seduta riprende alle ore 14,04

Presidenza del presidente Ignazio La Russa



Fitto riferisce sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza



Informativa del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

0:37:31 Raffaele Fitto , ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR condividi

Presidenza del vice presidente Gian Marco Centinaio

Presidenza del vice presidente Murizio Gasparri



Conflitto di attribuzione



Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza - sezione civile

0:00:33 Dario Franceschini (PD-IDP), presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari condividi

(il Senato si costituirà in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale)



Sull'ordine dei lavori