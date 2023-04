Puntata di "Radio Carcere: "Carcere di Taranto" - In 24 ore un suicidio e un decesso per cause da accertare. "La Psichiatra uccisa" - Sono giuste le richieste di aumentare i posti nelle Rems e di riformare la legge Basaglia, oppure serve altro? "6 Telefonate in Meno" - La tendenza a diminuire il numero delle telefonate che possono fare i detenuti. "Forze di Polizia ed Elezioni" - Perché spesso gli agenti della polizia penitenziaria si candidano in massa alle elezioni amministrative?" di martedì 25 aprile 2023 condotta da Riccardo Arena che in questa puntata ha ospitato Danilo Montinaro …

(Psichiatra forense, Membro di Psichiatria già dirigente della Asl di Chieti), Ornella Favero (Direttrice responsabile di "Ristretti Orizzonti"), Gennarino De Fazio (Segretario nazionale della Uil penitenziaria), Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agenti Di Custodia, Amministrative, Asl, Basaglia, Carcere, Costituzione, Decessi, Diritti Umani, Diritto, Elezioni, Giustizia, Governo, Legge, Meloni, Ministeri, Nordio, Penale, Pisa, Procedura, Psichiatria, Renoldi, Ristretti Orizzonti, Russo, Suicidio, Taranto.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 1 minuto.

