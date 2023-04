Conferenza nazionale "L'Italia della convivenza"

Saluti: Massimiliano Monnanni (Presidente ASP Asilo Savoia), Maria Malagoli Togliatti (Presidente Onoraria Fondazione Nilde Iotti), Emma Petitti (Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna), Svetlana Celli (Presidente Assemblea Capitolina).



Apertura dei lavori: Llivia Turco (Presidente Fondazione Nilde Iotti) e Marina Sereni (già Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).



Prima parte - "Convivenza: identità e diversità alleanze e conflitti".



Introduce Mara Tognetti (Università di Milano).



Coordina Karima Moual (Giornalista).



Intervengono: Maria Paola …

Nanni (Centro Studi Ricerche IDOS), Parisa Nazari (Attivista e mediatrice culturale iraniana), Francesca Crivellaro (Università di Bologna), Maria Josè Mendes Evora (Sociologa Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica), Marwa Mahmoud (Consigliera Comunale Reggio Emilia), Kwanza Musi Dos Santos (Consulente in Diversity Management – Presidente dell’Associazione QuestaèRoma).



"Alleanza tra religioni" con Marinella Perroni (Professore emerito Pontificio Ateneo Sant’Anselmo Roma), Rita Monticelli (Consigliera delegata del Sindaco per i diritti umani e il dialogo interreligioso e interculturale e coordinatrice Master Gemma Università di Bologna), Valeria Martano (Comunità di Sant’Egidio - Consultrice del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso).



Seconda parte- Politica e politiche per la convivenza.



Introduce Ouidad Bakkali (Parlamentare Camera dei Deputati).



Coordina Annalisa Camilli (Giornalista).



"Certezza del diritto: criticità e proposte" con Maria Marta Farfan (Esperta profili giuridici migrazioni e diritti di cittadinanza), Ada Ugo Abara (Arising Africans - Dalla parte giusta della storia), Marco Pacciotti (Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma).



"La scuola laboratorio di alleanza e di convivenza" con Vinicio Ongini (Saggista esperto per l’educazione interculturale), Carla Fermariello (Presidente Xl Commissione Capitolina Permanente Scuola Comune di Roma), Maria Linda Licari (Docente di scuola superiore Marsala, TP).



"I territori: una governance per l’interculturalità" con Loretta Bertozzi (Esperta politiche sociali e cooperazione internazionale), Antonella Incerti (già Parlamentare Commissione Agricoltura), Lara Olivetti (Giurista e rappresentante degli italiani in Svezia).

