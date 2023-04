Il nuovo sistema del brevetto unitario: pronti a partire

Saluti introduttivi: Giuseppe Ondei (Presidente della Corte d’Appello di Milano), Fabio Roia (Presidente f.f.



del Tribunale di Milano), Antonino La Lumia (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano), Anna Maria Badone (Presidente dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale), Daniela Mainini (Presidente del Centro Studi Grande Milano).



Relazioni introduttive: Marina Tavassi (coordinatore del Tavolo Tecnico per il Tribunale Unificato del Brevetto), Paul van Beukering (Deputy Chairperson del Comitato Amministrativo), Alexander Ramsay (First Registrar delle Corti del Brevetto …

Unitario).



Prima sessione - "La tutela giuridica dei brevetti nel nuovo sistema".



Chairman, Cesare Galli (Professore di Diritto Industriale, Università di Parma), Rian Kalden (Presiding Judge della Corte d'appello UPC), Alima Zana (giudice della Divisione Locale UPC di Milano), Elisabetta Papa (giudice tecnico UPC, consulente in P.I.), Bruno Nascimbene (Professore emerito di Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi di Milano).



Interventi programmati: Antonio Bana (consigliere Indicam), Francesco Macchetta (IP Strategy Advisor Bracco SpA).



Intervento del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.



Interventi: Attilio Fontana (Presidente della Regione), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Alessandro Spada (Presidente di Assolombarda), Carlo Sangalli (Presidente della Camera di Commercio).



15:45 - Relazioni introduttive:-Klaus Grabinski (Presidente della Corte d’Appello UPC), Paolo Catallozzi (giudice della Corte Centrale UPC di Parigi).



Seconda sessione - Saluto del Presidente della Sezione Impresa del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni.



Lo status dei giudici, legali e tecnici, e il ruolo dei difensori nel nuovo sistema".



"Chairman, Massimo Scuffi (componente del Comitato Consultivo UPC), Ingeborg Simonsson (giudice della Corte d’Appello UPC), Pier Luigi Perrotti (giudice della Divisione Locale UPC di Milano), Andrea Scilletta (giudice tecnico UPC, consulente in P.I.), Cristiano Bacchini (coordinatore della Commissione I.P.



e Antitrust dell’Ordine degli Avvocati di Milano).



Evento promosso da: Corte d’Appello di Milano - Centro Studi Grande Milano - Ordine Avvocati Milano – Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale- Regione Lombardia - Comune di Milano - Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi - Assolombarda.

