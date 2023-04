Commissione Affari costituzionali della Camera

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Sassari, Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l’Università degli studi internazionali di Roma