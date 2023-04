"EU seeks last-minute deal on tariffs" - Politico, eu - 26 apr 2023 --"Eastern European farmers protest gluts of Ukraine food exports" - blog IFPRI, org - 26 apr 2023 --- "Grain debacle makes mockery of EU support for Ukraine" - Politico, eu - 27 apr 2023.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Le tensioni in Europa e nel mondo sul eccesso di grano ucraino" di venerdì 28 aprile 2023 , condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Commercio, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Globalizzazione, Gran Bretagna, Guerra, …

Infrastrutture, Mercato, Onu, Pace, Riforme, Russia, Sicurezza, Trasporti, Ucraina, Unione Europea, Usa.

