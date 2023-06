Presentazione del libro di Giovanni Grasso "Il segreto del tenente Giardina" (Rizzoli)

Il giornalista e scrittore Giovanni Grasso presenta il romanzo "Il segreto del Tenente Giardina" in una conversazione con Gianrico Carofiglio.



Luce Di Giovanni è una giovane donna decisa, intraprendente, architetta in un importante studio di Parigi, che si è fatta da sé dopo un’adolescenza travagliata.



Marco Grillo è un giornalista solitario, un po’ eccentrico, dotato di grande ironia, che vive a Roma, circondato e ossessionato dai ricordi di famiglia.



Due anime inquiete destinate, come le rette parallele, a non incontrarsi mai.



Sarà la ricerca per svelare un segreto della famiglia di …

Luce che la porterà ad incontrare Marco e viaggiare con lui dalla Sicilia alle Dolomiti.



Che fine ha fatto il bisnonno di Luce durante la grande guerra, che cosa è successo.



Il passato che riaffiora, ricco di colpi di scena, costringerà Luce e Marco a fare i conti con il presente e a interrogarsi su un nuovo, possibile, futuro.

