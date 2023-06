4ª Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (A.S. 755)