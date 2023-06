In collegamento Azzurra Rinaldi, Economista, Equonomics, Professoressa aggregata all'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.



"Il report Alma Laurea e il Global Gender Gap Report - WEF confermano che l'Italia non è un Paese per giovani e per donne. Intervista all'economista Azzurra Rinaldi" realizzata da Valeria Manieri con Azzurra Rinaldi (professoressa di Economia politica presso l'Università Unitelma-Sapienza di Roma).



L'intervista è stata registrata lunedì 26 giugno 2023 alle 19:00.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Donna, Economia, Esteri, …

Famiglia, Formazione, Immigrazione, Istat, Istruzione, Mezzogiorno, Nord, Pil, Questione Meridionale, Reddito, Ricerca, Societa', Storia, Studenti, Sud, Universita'.



La registrazione video ha una durata di 12 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci