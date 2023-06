Commissione Lavoro della Camera

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, svolge l’audizione informale di rappresentanti di FAVO (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), AIMAC (Associazione italiana dei malati di cancro, parenti e amici) e ROPI (Rete oncologica pazienti Italia).