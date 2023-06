Commissione Affari sociali della Camera

Nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano europeo di lotta contro il cancro” (COM(2021)44 final), svolge le seguenti audizioni informali, in videoconferenza: Ore 15.00 Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari (FOSSC), Associazione All.Can Italia, Fondazione ReS-Ricerca e Salute, Fondazione Umberto Veronesi, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO). Ore 16.00 Europa Donna Italia, Salute Donna Onlus, Fondazione Onda.