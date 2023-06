Alla presenza del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, del Re di Spagna, Filipe VI e del Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa.



Interverrà il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni.



Convegno "XVI Symposio Cotec Europa dal tema: "Innovazione nella Finanza Sostenibile"", registrato a Palermo martedì 27 giugno 2023 alle 09:20.



L'evento è stato organizzato da Fondazione per l'innovazione.



Sono intervenuti: Gianni Riotta (giornalista, Direttore della Scuola di Giornalismo della LUISS Guido Carli), Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), …

Gaetano Galvagno (presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia), Alberto De Paoli (co-chair, CFO Coalition for the SDGs, UN Global Compact), Jorge Portugal (general manager COTEC Portugal), Jorge Barrero (general manager COTEC Spain), Gianfranco Ruta (general manager COTEC Italy), Clara Raposo (deputy governor, Bank of Portugal), Helena Vines (chair of the EU Platform on Sustainable Finance), Dario Scannapieco (chief executive officer, Cassa Depositi e Prestiti), Paolo Gentiloni (commissioner for Economy in the European Commission), Nuno Amado (chairman Millennium BCP), José Manuel Entrecanales (president and CEO Acciona), Gian Maria Gros-Pietro (president Intesa Sanpaolo), Luigi Nicolais (president COTEC Italy), Felipe VI (king of Spain), Marcelo Rebelo de Sousa (president of the Portoguese Republic), Sergio Mattarella (president of the Italian Republic).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 27 minuti.



