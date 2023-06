XX Giugno Festa Grande 2023 - Presentazione del libro "L'altra via di Aldo Capitini" di Mario Martini (Aras)

Nell'ambito di "XX Giugno Festa Grande 2023 La rivolta la resistenza la pace 1859-1944" La personalità e il pensiero di Aldo Capitini (1899-1968), il filosofo italiano della nonviolenza, sono raccontati da Mario Martini, uno dei suoi più autorevoli interpreti, attraverso la ricostruzione del suo itinerario filosofico, politico, sociale e religioso.



L'altra via di Capitini è quella da lui stesso percorsa a partire dai fondamenti del suo pensiero, la nonviolenza, la religione aperta e la compresenza.



È la via per il pensiero, la concezione della realtà e l’intervento in essa, l’azione, …

che Capitini indica dandone esempi tangibili: l’esperimento di democrazia diretta con i Centri di Orientamento Sociale, la promozione di temi all’avanguardia quali il vegetarianesimo fondando la Società vegetariana italiana, l’appuntamento annuale e attuale della Marcia per la Pace Perugia-Assisi.



L’utopia concreta di Capitini si attua nell’educazione politica della persona, verso l’omnicrazia, il potere di tutti, attraverso la tramutazione.



Come ha scritto Norberto Bobbio: «non tramuto nulla se non comincio a tramutare me stesso.



L’utopia comincia domani, e può anche non cominciare mai; la tramutazione comincia oggi e non ha mai fine».

leggi tutto

riduci