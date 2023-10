Organizzata per il 27-28 Ottobre a Roma da Moreno Pasquinelli.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della Conferenza Internazionale "Per una pace vera, per una pace giusta. Fermare la terza guerra mondiale"" che si è tenuta a Roma giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 17:00.



Con Moreno Pasquinelli (portavoce del Campo antimperialista di Assisi), Jan Carnogursky (ex primo Ministro slovacco), Yinanis Rachiotis (presidente della piattaforma per l'Indipendenza di Grecia), Said Gafourov (docente universitario russo).



Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Elezioni, …

Erdogan, Esteri, Governo, Grecia, Guerra, Guterres, Hamas, Islam, Israele, Manifestazioni, Medio Oriente, Nato, Onu, Pace, Pacifismo, Palestina, Palestinesi, Putin, Russia, Slovacchia, Terrorismo Internazionale, Turchia, Ucraina, Usa.



La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 4 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

