Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionali comuni italiani (ANCI) e di rappresentanti di SOSE - Soluzioni per il sistema economico SpA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 85 - Rel. Sala)