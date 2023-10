Commissione Affari sociali della Camera

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni in materia di riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa”, svolge le seguenti audizioni: ore 8.45 Luca Roberti, presidente dell’Associazione apnoici italiani Aps, e Antonio Sanna, direttore Pneumologia ed Endoscopia bronchiale dell’Ospedale S. Giuseppe di Empoli; ore 9.10 Confindustria dispositivi medici.