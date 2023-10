Speciale Spazio Transnazionale - Indifferenza per i destini di Israele? Vertice Europeo. Primi attacchi di terra a Gaza

Intervengono: Antonio Padellaro (Fondatore de Il Fatto Quotidiano), Claudio Vercelli (Storico contemporaneo), Stefano Silvestri (Analista, già Sottosegretario di Stato alla Difesa), Generale Salvatore Farina (Analista strategico, già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito), Nello Del Gatto (Giornalista de La Stampa) in collegamento da Gerusalemme, Gabriella Colarusso (Inviata de La Repubblica) in collegamento da Beirut e Mariano Giustino (Corrispondente per RadioRadicale dalla Turchia) in collegamento da Ankara.



Conduce Francesco De Leo (Giornalista, Responsabile della Comunicazione …

dell’Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).

