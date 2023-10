Oblio oncologico: una battaglia di civiltà. Verso la legge che tutela le persone guarite da malattie oncologiche

Evento Organizzato in collaborazione con l’Associazione "Le 12 Querce - Centro studi Tony e Andrea Augello".



Apertura dei lavori del presidente Renato Brunetta.



Partecipano: il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Ministro per la Salute, Orazio Schillaci, l’ex Ministra per la Salute Beatrice Lorenzin e il Consigliere del CNEL Francesco Riva (coordinatore del Gruppo di lavoro ‘Sport, alimentazione e benessere’ del CNEL).



Al convegno prenderanno parte anche Flaminia Augello (Associazione “Le 12 Querce”), Francesco Cognetti (Presidente Confederazione Oncologi Cardiologi …

Ematologi - Foce), Saverio Cinieri (presidente Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM) e Mauro Boldrini (AIOM).



A moderare i lavori sarà il giornalista Ernesto Menicucci (Il Messaggero).

