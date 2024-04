Commissione Giustizia della Camera

…

ore 8.45 rappresentanti dell’Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia (AIMMF); ore 9 Francesco Vigorito, presidente del Tribunale di Civitavecchia; ore 9.15 rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, rappresentanti dell’Unione triveneta dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, rappresentanti dell’Unione nazionale delle Camere civili, rappresentanti dell’Associazione italiana avvocati per la famiglia e i minori (Aiaf); rappresentanti del movimento forense.

Nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, svolge le seguenti audizioni in videoconferenza:

leggi tutto