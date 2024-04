Postsovietika. Conversazione settimanale con Anna Zafesova

Si può definire 'fascismo' l'ideologia putinista? E perché Putin accusa i resistenti ucraini di essere 'nazisti'? Anna Zafesova ricorda che nella storia russa nazionalismo, suprematismo e nostalgia imperiale esistevano già, ma erano un elemento marginale, semiclandestino.



Negli anni di Putin questi valori sono emersi in superficie e si sono affermati.



L'uso della parola 'fascista' per definire il regime di Putin: esiste un fascismo come fenomeno storicamente determinato, ma esistono anche tratti comuni.



In tempi sovietici si utilizzava il termine 'fascista' per riferirsi ai nazisti.



Definirli …

'nazionalsocialisti' sarebbe stato imbarazzante per una dirigenza socialista.



Nell'Urss la Shoah non è mai stata raccontata o insegnata.



Il brindisi di Stalin del giugno 1945 dopo la vittoria: in onore dei russi, non dei sovietici.



Putin recupera quel suprematismo russo e lo arricchisce della sua ammirazione per il filosofo Ivan Ilyn (sostenitore di Hitler e Mussolini) o per il neonazista Alexander Dugin.

leggi tutto

riduci