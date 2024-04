L'intervista con la nota editrice albanese Arlinda Dudaj che a Radio Radicale racconta il suo percorso professionale degli ultimi 23 anni come editrice e in modo particolare la pubblicazione degli autori italiani in lingua albanese e degli autori albanesi in lingua italiana.



Puntata di "Albania italianofona" di giovedì 25 aprile 2024 che in questa puntata ha ospitato Arlinda Dudaj (presidente della casa editrice albanese "Dudaj" e presidente di "Albanian Book Association"), Artur Nura (corrispondente di Radio Radicale da Tirana).



