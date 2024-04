America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

L'aborto, un tema che resta centrale nella campagna elettorale degli Usa: Biden ne parla in un comizio in Florida, dove lunedì entrerà in vigore una legge restrittiva, che consente l'interruzione di gravidanza entro le prime sei settimane.



Il Presidente accusa esplicitamente Trump per questa regressione della libertà di aborto.



Negli atenei proseguono le proteste e le contestazioni per il sostegno dell'Amministrazione a Israele: Biden conferma che resta 'ferreo', condanna l'antisemitismo, ma rimprovera chi non comprende la situazione in cui si trovano i palestinesi.



Il team del presidente …

teme che le tensioni sulla guerra a Gaza spingano i giovani dem all'astensionismo.



Il tema sembra non avere influito sulle primarie in Pennsylvania, dove la candidata Summer Lee, molto critica sul sostegno a Israele, ha vinto a Pittsburg, in un collegio con una forte comunità ebraica.



A New York, al processo Stormy Daniels, parla David Pecker, a lungo editore del National Inquirer e un tempo grande fan di Trump: è ormai un testimone -chiave ed ha raccontato come si fosse messa a punto una strategia per sostenere l'ex presidente nel 2015, quando si candidò alla Casa Bianca.



Un incontro alla Trump Tower con l'ex avvocato di Trump, Michael Cohen, mise a punto la strategia per danneggiare i suoi rivali e coprire eventuali scandali che lo riguardassero.



Biden ha firmato il decreto che stanzia gli aiuti all'Ucraina, lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson lo ha sostenuto, sottraendosi alla stretta degli ultrà trumpisti.



E lo stesso Trump plaude al suo operato.



Il sindacato dei lavoratori del settore auto, UAW, riesce a vincere la sua battaglia per fare ingresso in una fabbrica Volkswagen in Tennessee.



Sei governatori degli Stati del Sud lo attaccano.



Il prossimo passo potrebbe essere l'ingresso dell'Uaw in una fabbrica Mercedes in Alabama.



Il leader dell'Uaw attacca Trump e loda Biden.

leggi tutto

riduci