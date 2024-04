Europa 2030 - Speciale elezioni

Un ciclo di interviste a cura dell'ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con Radio Radicale, per conoscere la visione di partiti e movimenti sul futuro dell'Unione europea nella prossima legislatura: dalla governance alla transizione ecologica, dalle politiche migratorie alla lotta a povertà e disuguaglianze, conduce Elis Viettone Ospiti della puntata Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma, candidato di Azione Giovanni Mori, ex portavoce dei Fridays for future, candidato nella lista Verdi-sinistra In questa puntata co-conduttrice Hannah Roberts, …

giornalista di Politico.

