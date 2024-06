Nell’ambito della discussione della risoluzione sull’adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico, la Commissione Cultura della Camera svolge le seguenti audizioni: - Associazione Antinoo Arcigay Napoli, in videoconferenza; - Associazione Non si tocca la Famiglia; - Associazione italiana genitori – A.Ge; - Associazione Articolo 26; - Associazione Family Day; - Associazione Pro vita & Famiglia Onlus, in videoconferenza