Indice La seduta (470ª) è aperta alle ore 11,20

Presidenza del vice presidente Fabio Rampelli



Reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (conversione dl, votazione sulla questione di fiducia)



Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (2308-A)



Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia



La seduta è sospesa alle ore 12,35

La seduta riprende alle ore 13,05



Votazione sulla questione di fiducia



La seduta è sospesa alle ore 14,00

La seduta riprende alle ore 14,45

Presidenza del vice presidente Giorgio Mulè



Question time



Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata



(Chiarimenti in merito alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza da utilizzare per interventi di contrasto ai dazi e al conseguente impatto sulla quota da destinare al Mezzogiorno - n. 3-01911)

Tommaso Foti , ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Tommaso Foti , ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione



(Iniziative a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, anche in considerazione delle proposte volte all'istituzione di un'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo - n. 3-01913)



(Iniziative volte a ricordare la figura di Giovanbattista Cutolo e a promuovere la conoscenza e lo studio della musica classica e lirica - n. 3-01914)



(Chiarimenti in ordine a dichiarazioni del ministro della cultura sulla necessità di una riduzione dell'aliquota Iva applicata alla cessione di opere d'arte - n. 3-01915)



(Chiarimenti in ordine al rispetto del termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 106 del 2022 in materia di attività circensi e spettacoli viaggianti - n. 3-01916)



(Elementi in ordine allo stato di attuazione della riorganizzazione del Ministero della cultura, con particolare riferimento agli istituti dotati di autonomia speciale - n. 3-01917)



(Intendimenti in ordine alla reintroduzione delle sponsorizzazioni nel mondo del calcio, con particolare riferimento alla pubblicità del gioco d'azzardo, anche in considerazione delle recenti dichiarazioni del ministro per lo sport e i giovani sulla vicenda scommesse - n. 3-01918)

Andrea Abodi , ministro per lo sport e i giovani



(Iniziative in ordine alla semplificazione del quadro normativo volta a favorire la competitività delle imprese, anche alla luce della prospettata applicazione dei dazi statunitensi - n. 3-01919)

Maria Elisabetta Alberti Casellati , ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa



(Intendimenti in ordine all'adozione di iniziative normative di carattere costituzionale, volte al superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto - n. 3-01920)

Maria Elisabetta Alberti Casellati , ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa



La seduta è sospesa alle ore 15,50

La seduta riprende alle ore 17.40



Reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (conversione dl, esame ordini del giorno, votazione finale)



Ripresa della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (2308-A)



Esame degli ordini del giorno

Matilde Siracusano , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Matilde Siracusano , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Matilde Siracusano , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri



La seduta è sospesa alle ore 20,00

La seduta riprende alle ore 21,05

Presidenza del vice presidente Fabio Rampelli



Ripresa dell'esame degli ordini del giorno

Matilde Siracusano , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri



Dichiarazioni di voto finale



Votazione finale

(la Camera approva)



Sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, usura e ordinamento penitenziario (conversione dl, esame di pregiudiziali)



Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (2355)



Esame di questioni pregiudiziali

0:10:28 Enrica Alifano (M5S), illustra la questione pregiudiziale D'Orso ed altri n. 2 condividi

0:10:38 Debora Serracchiani (PD-IDP), illustra la questione pregiudiziale Bonafè ed altri n. 3 condividi

0:08:43 Maria Chiara Gadda (IV-C-RE), illustra la questione pregiudiziale Boschi ed altri n. 4 condividi

0:08:08 Francesca Ghirra (AVS), illustra la questione pregiudiziale Zanella ed altri n. 5 condividi



Sull'ordine dei lavori