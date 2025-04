Nata a Sansepolcro, in Toscana, nel 1949 dall'idea dell’Avvocato Fabio Inghirami di installare una ventina di macchine da cucire in un piccolo laboratorio domestico per la realizzazione di camicie, la Inghirami Company ha conquistato rapidamente una posizione di leadership nel mercato nazionale ed è un riferimento di eccellenza in ambito europeo.



Nella War Room Business di oggi, Ersilia Pica ha intervistato Tommaso Inghirami, responsabile commerciale e terza generazione.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business", registrato a Youtube mercoledì 23 aprile 2025 alle ore …

18:00.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Ersilia Pica (giornalista), Tommaso Inghirami (responsabile commerciale per la Inghirami Company).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Mercato.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 27 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

