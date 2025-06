Stati generali su energia nucleare e ruolo geostrategico dell'Italia e dell'Europa

Promosso da Culturazione.



Saluti istituzionali: Angelo Lucarella (presidente di Colturazione), Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy), Guido Crosetto (ministro della Difesa - scritto), Vannia Gava (viceministro dell'Ambiente), Antonio Felice Uricchio (presidente Anvur videcollegamento).



10:30 Sessione mattutina: Monsignor Vincenzo Paglia (arcivescovo e presidente emerito della Pontificia accademia per la vita), Michele Picaro (europarlamentare Fratelli d'Italia), Ettore Rosato (parlamentare Azione), Giovanni Guzzetta (ordinario diritto costituzionale Università Tor Vergata), …

Felice Ungaro (Università internazionale degli studi di Roma), Gianni Cara (presidente Università Internazionale per la Pace-Roma, ingegnere forestale e delle telecomunicazioni nonché docente in Diritti Umani e Scienze sulla salvaguardia dell’Ambiente), Emanuele Colonnella (giurista e redattore di Sapienza Legal Papers), Giovanni Ghirga, medico e membro del Comitato scientifico di ISDE Italia, Società Internazionale dei medici per l’Ambiente, in Basilea), Carlo Stagnaro (direttore ricerca Istituto Bruno Leoni), Nicola Gherardi (membro Giunta Esecutiva di Confagricoltura), Erika Rastelli, sherpa Yes for Europe (Confindustria Giovani imprenditori), Ubaldo Pagano (parlamentare Partito Democratico), Daniele Carlotti (dirigente fisico medico presso il Dipartimento di Radioterapia Oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e docente), Benedetta Cosmi (membro Consiglio direttivo Eurispes capitale umano), Valerio De Luca (direttore di SPES Academy), Giordano Fatali (president & founder CEOforLife e Task Force Italia), Antonio Trevisi (parlamentare di Forza Italia; ), Morena Luchetti (presidente del Comitato scientifico di Colturazione (coordina e conclude sessione).



14:30 Sessione pomeridiana: Simone Lodato (delegato Giovani Universitari in Parlamento), Giovanna Truda (associato in sociologia giuridica e della devianza presso l'Università degli studi di Salerno), Cristina Di Silvio (rappresentante interessi parlamentari presso Camera Dei Deputati e Parlamento Europeo nonchè responsabile Gestione Rapporti Istituzionali Internazionali, SIRIP - Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari Piazza di Montecitorio Roma), Francesco Schittulli (oncologo -senologo e presidente LILT), Teodoro Brescia (docente e dottore di ricerca in Istituzioni e politiche comparate), Emanuela Cavallo (docente e dottore di ricerca in Fisica nucleare e subnucleare), Giusy Pappalepore (psicologa del lavoro), Tommaso Battista (presidente nazionale COPAGRI), Michele Vitiello (segretario generale World Energetic Council), Francesco Tufarelli (direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Matteo Caroli (ordinario in gestione internazionale delle imprese presso Università LUISS), Marcello Vernola (docente in diritto dell’ambiente Università di Cassino), Alfonso Pecoraro Scanio (già ministro dell’Ambiente, presidente Fondazione Univerde e docente di Politiche dell’ambiente ed ecoturismo all'Università Bicocca di Milano), Francesco Giubilei (direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale), Antonio Longo (presidente Movimento difesa del cittadino), Francesca Bocchi (medico di Medicina Generale e consulente in Sessuologia clinica), Pasquale Tridico (europarlamentare Movimento 5 Stelle (videocollegamento), Raffaella Bonsangue (Consigliere giuridico del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per il diritto dei conflitti armati), Gianni Lattanzio (segretario generale di ICPE - Institute for cooperation with foreign countries), Susanna Ceccardi (eurodeputata Lega), Marco Manchisi (presidente DiTNE - Distretto Tecnologico Nazionale dell’Energia), Andrea Gilli (docente di Studi Strategici all’Università di Saint Andrews, consigliere dell’Ufficio del Sottosegretario di Stato della Difesa e ricercatore Associato IEP-Università Bocconi nonchè ricercatore esterno NATO Defense College e mentore esperto NATO DIANA), Davide Tabarelli (Presidente NOMISMA ENERGIA e docente all'Università di Bologna e presso il Politecnico di Milano), Antonio Lattanzio (vicepresidente di Colturazione (coordina e conclude sessione).



8:30 Saluto conclusivo Angelo Lucarella, presidente di Colturazione.

