La solidarietà: Luisa Avitabile, Mirzia Bianca, Massimo Brutti, Marcos Cordoba, Paolo Gaggero, Rossella Miceli, Claudio Scognamiglio.



Il diritto privato europeo: Mads Andenas, Matthew Dyson, Marisaria Maugeri, Alessandro Somma Ore 14:30 La giustizia: Valentina Bertoldi, Pietro Boria, Mario Caravale, Claudio Consolo, Roberta Tiscini, Romano Vaccarella.



La persona: Luca di Donna, Giovanni Marini, Hans-Wolfgang Micklitz, Giorgio Resta, Paolo Ridola.



Convegno "Continua il dialogo con Guido Alpa (seconda giornata)", registrato a Roma martedì 24 giugno 2025 alle 09:45.



L'evento è stato organizzato …

da Sapienza Università di Roma.



Sono intervenuti: Laura Moscati (direttore della Scuola dottorale in Scienze Giuridiche della Sapienza Università di Roma), Luisa Avitabile (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma), Luigi Balestra (professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli studi di Bologna), Mirzia Bianca (direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università La Sapienza di Roma), Marcos Cordoba (giurista e avvocato argentino), Paolo Gaggero (professore ordinario di Diritto dell'Economia alla Sapienza Università di Roma), Rossella Miceli (professoressa Ordinaria di Diritto tributario, Sapienza Università di Roma), Claudio Scognamiglio (presidente dell'Associazione Civilisti italiani), Roberta Peleggi (professoressa associata di Diritto Privato Comparato, Univerità La Sapienza di Roma), Mads Andenas (professor at the Department of Private Law at the University of Oslo), Matthew Dyson (professor of Civil and Criminal Law at University of Oxford), Marisaria Maugeri (professoressa straordinaria di Diritto Privato Università di Catania), Alessandro Somma (professore ordinario di Diritto Comparato alla Sapienza Università di Roma), Mario Caravale (professore emerito di Storia del diritto italiano alla Sapienza Università di Roma), Romano Vaccarella (già giudice costituzionale), Claudio Consolo (professore ordinario di diritto processuale civile presso La Sapienza Università di Roma), Pietro Boria (professore ordinario di Diritto tributario presso la Sapienza Università di Roma), Valentina Bertoldi (professoressa associata di Diritto Processuale Civile, Università di Roma La Sapienza), Paolo Ridola (professore emerito di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma), Luca Di Donna (professore ordinario di Diritto privato alla Sapienza Università di Roma), Giovanni Marini (ordinario Diritto Privato Comparato e Europeo Università degli studi di Perugia), Hans Wolfgang Micklitz (professore di Diritto, European University Institute), Giorgio Resta (professore ordinario di Diritto privato comparato all'Università di Roma Tre).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 22 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci