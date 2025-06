Udienza pubblica della Corte costituzionale

Ordinanze 247/2024; 65, 66 e 86/2025 Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza - Omessa previsione...

Ordinanza 244 e 245/2024 Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Riduzioni e detrazioni dell'imposta - Detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica...

Ricorso 2/2025 Sanità - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia - Previsione che, per assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi e in virtù della copertura finanziaria erogata dallo Stato e già disponibile per il 2024...