Demografia, un patto fra generazioni

"La rilevazione Adnkronos" con Davide Desario (Direttore Adnkronos), Fabio Insenga (Vicedirettore Adnkronos).



"Le politiche pubbliche e gli investimenti necessari".



Intervengono: Marina Elvira Calderone (Ministro del lavoro e delle politiche sociali), Maria Teresa Bellucci (Viceministro del lavoro e delle politiche sociali), Antonella Sberna (Europarlamentare FDI), Maria Cecilia Guerra (PD), Maurizio Marchesini (Vicepresidente di Confindustria), Paolo Ghezzi (Direttore Generale InfoCamere), Maurizio Landini (Segretario generale Cgil), Sauro Rossi (Segretario confederale Cisl), Pierpaolo …

Bombardieri (Segretario generale Uil), Angelo Raffaele Margiotta (Segretario generale Confsal).



"L'invecchiamento della popolazione: la necessità di una programmazione.



Come risolvere i problemi e valorizzare le opportunità.



Healthy Aging, Silver economy, educazione finanziaria leva imprescindibile per le scelte personali".



Intervengono: Paola Ansuini (Direttore Comunicazione - Tutela clientela e educazione finanziaria Banca d'Italia), Elisabetta Barbi (Professoressa di Demografia università La Sapienza – Age-It), Guido Castelli (Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016), Chiara Mancini (Vicedirettore generale ABI), Nadia Vavassori (Responsabile fondi pensione aperti di Amundi SGR), Fabio Landazabal (Presidente e Ad GSK Italia), Ramon Palou de Comasema (General manager Healthcare Merck), Ivo Tarantino (Direttore Corporate Affairs Sud Europa Haleon).



"Il welfare e le strategie aziendali.



Natalità e cura dei bambini.



Le soluzioni per genitori e caregiver, la gestione del turnover.



Lo stimolo alle scelte del decisore politico e il sostegno alla vita di famiglie e cittadini".



Intervengono: Rino Agostiniani (Presidente Società Italiana di Pediatria, SIP), Filippo Breccia Fratadocchi (Vicepresidente Nuova Collaborazione), Ester Dini (Responsabile ufficio studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), Antonio Fazzari (General Manager Fater), Manuela Giusti (Direttrice People Relations & Compensation Wind Tre), Valeria Negrini (Vicepresidente Fondazione Cariplo), Elena Garda (Employer Branding Welfare ESG Communication Eidos Media).



Chiusura dei lavori Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e le Politiche sociali.

