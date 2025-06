Commissione Lavoro della Camera

svolge l'audizione di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.