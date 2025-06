Presentazione del libro di Piero Bevilacqua "La guerra mondiale a pezzi e la disfatta dell'Unione Europea" (Castelvecchi)

Dialogano con l'autore: Giuseppe Conte, Elena Basile, Stefano Fassina, Raniero La Valle.



La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente stanno rimescolando le carte dell'ordine mondiale.



La Russia non è crollata, è anzi cresciuta economicamente; non è stata isolata, ma ha reso più influenti i BRICS.



Gli Stati Uniti si sono rafforzati con una politica protezionista, mentre i Paesi europei hanno subito le conseguenze dell’aumento del costo dell’energia e delle materie prime.



Ma è l'Unione Europea la vera perdente: la maggioranza dei cittadini rifiuta la guerra, sostiene partiti …

sovranisti che tutelano gli interessi nazionali e manifesta ostilità contro governi diventati il braccio esecutivo della NATO.



Nel frattempo, il genocidio in corso a Gaza getta un’ombra di disonore sul ceto politico europeo, intento a realizzare un progetto di pace mondiale che si è tradotto in dipendenza da un impero in declino.



Adottando un punto di vista critico e provocatorio, Piero Bevilacqua delinea un quadro della «guerra mondiale a pezzi», che è anche e soprattutto una «guerra capitalista».

