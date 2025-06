Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento Salvatore De Vita, consigliere economico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.



Puntata di "Focus Europa - Commissione Europea. I risvolti economici della crisi con l'Iran e gli investimenti militari, tra NATO e difesa comune europea" di martedì 24 giugno 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Salvatore De Vita (consigliere economico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antisemitismo, Armi, Bilancio, Canada, Commercio, …

Commissione Ue, Concorrenza, Cooperazione, Crisi, Difesa, Digitale, Ebraismo, Ebrei, Economia, Esteri, Europa, Federalismo, Flessibilita', Geopolitica, Golfo Persico, Gran Bretagna, Guerra, Importazione, Industria, Infrastrutture, Integralismo, Investimenti, Iran, Islam, Israele, Italia, Missili, Nato, Nucleare, Pil, Politica, Russia, Spesa Pubblica, Sviluppo, Tecnologia, Trasporti, Trump, Unione Europea, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

leggi tutto

riduci